Antwerp geeft supporters een kans om interessant oefenduel tegen Eredivisie-club live te volgen

Zaterdag speelt Antwerp haar tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding. En de supporters kunnen die wedstrijd live volgen.

Het eerste oefenduel van de voorbereiding was nog een opwarmertje tegen amateurclub Hoogstraten VV. Zaterdag is het andere koek want dan speelt Antwerp tegen Eredivisie-ploeg FC Utrecht.

De wedstrijd gaat om 14u van start en zal live te volgen zijn via het Facebook- én YouTube-kanaal van de club. Vanaf 13u30 kan u naar één van die pagina's surfen om de wedstrijd integraal te bekijken.

Twee dagen na het oefenduel in eigen huis trekt Priske met zijn spelers en staff toch nog de grens over. The Great Old trekt namelijk richting Horst op zomerstage.