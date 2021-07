🎥 Een moment om nooit te vergeten: dag op dag drie jaar geleden schakelden de Rode Duivels Japan uit op het WK na een schitterende counter

Dag op dag drie jaar geleden speelden de Rode Duivels tegen Japan op het WK 2018. Het werd een zeer spannende wedstrijd, maar de Rode Duivels haalden het uiteindelijk met 3-2 na een schitterende counter met Nacer Chadli als eindstation in de allerlaatste minuut.

De Rode Duivels hadden het niet onder de markt tegen Japan in de achtste finale op het WK 2018. Onze nationale ploeg kwam namelijk 0-2 achter na doelpunten van Haraguchi en Inui. De Rode Duivels kwamen echter snel langszij via Vertonghen en Fellaini.

In de 94ste minuut kwam dan één van mooiste momenten uit de geschiedenis van de Rode Duivels. Via een schitterende counter scoorde Nacer Chadli uiteindelijk de winnende treffer. Aangezien het dag op dag drie jaar geleden is, is het ook een mooi moment om het doelpunt nog eens boven te halen.