OFFICIEEL: Cercle Brugge huurt offensieve kracht van Real Valladolid

Cercle Brugge kan een nieuwe inkomende transfer aankondigen. Een offensieve kracht uit Valladolid komt de Bruggelingen versterken. Tenminste, Waldo Rubio zal gehuurd worden van de club uit de Spaanse La Liga. Rubio is een 25-jarige Spanjaard.

Het zal voor het eerst zijn dat Rubio buiten de grenzen van zijn thuisland actief is. Nadat hij bij Huelva de U19 en de reserven doorliep, volgde in juli 2017 een transfer naar Cordoba, waar de speler in het B-team werd opgenomen. Een jaar later maakte Rubio alweer de overstap naar Valladolid.

Bij Valladolid behoorde Rubio sinds maart 2019 wel tot de A-kern, al bleven de speelkansen beperkt. Rubio vond in La Liga één keer de weg naar doel: tegen Athletic Bilbao scoorde hij eens de beslissende treffer. Rubio is een linkerflankaanvaller. Ook op de rechterflank of in de spits kan de man, die het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij Flecha Negra doorbracht, uitgespeeld worden.

Cercle Brugge ziet in hem dan ook een versterking voor de aanval. De Vereniging kondigde zijn komst aan met onder andere een kort filmpje op sociale media. Cercle heeft overigens ook een aankoopoptie bedongen.