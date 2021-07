Antwerp maakt selectie bekend voor zomerstage: nog geen Lamkel Zé, Balikwisha komt er later bij

Antwerp heeft deze avond haar selectie bekendgemaakt voor haar zomerstage in het Nederlandse Horst. Er zijn 28 spelers geselecteerd, maar in die selectie is er voorlopig nog geen plaats voor Didier Lamkel Zé.

Antwerp zal vanaf 5 juli een stage houden in het Nederlandse Horst. 28 spelers zullen zich daar mogen tonen, waaronder de nieuwkomers zoals onder meer Engels, Bataille en Frey. Balikwisha sluit aan als zijn medische testen achter de rug zijn. Wie voorlopig niet van de partij is, is Didier Lamkel Zé. De club laat weten dat hij niet voldoende fit is bevonden door de medische staf en daardoor moet de vleugelspeler een week extra indiviueel trainen. Deze 28 Reds vetrekken morgen op stage naar het Nederlandse Horst. 💪



De stage zal plaatsvinden van 5 tot en met 10 juli.#RAFC #PreSeason pic.twitter.com/fnKE0nxZI8 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 4, 2021