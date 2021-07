Nieuwe spits van Anderlecht gaat tijd krijgen van Vincent Kompany

Vincent Kompany is niet direct zijn nieuwe Congolese aanwinst, Isaac Tschibangu, voor de Leeuwen te smijten.

Anderlecht heeft mogelijks de nieuwe Dieumerci Mbokani gevonden. Dat kan u HIER lezen. Vincent Kompany is niet van plan zijn jonge spits direct voor de leeuwen te gooien. Volgens La Dernière Heure is het niet meteen de bedoeling dat Isaac Tshibangu meteen zal aansluiten bij de A-kern van coach Vincent Kompany.



Zo krijgt hij de kans op zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving en het voetbal dat in België wordt gespeeld. In zijn thuisland staat hij gekend als een heel groot talent.