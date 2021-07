KV Oostende geeft middenvelder waarin ze geloven toch contractverlenging: "Hij heeft nog heel wat progressiemarge"

Het contract van Indy Boonen liep deze zomer af bij KV Oostende, maar de middenvelder heeft nu toch een contractverlenging gekregen. Hij tekende een overeenkomst voor twee bijkomende seizoenen.

"Indy had de pech dat hij vorig seizoen lange tijd out was met een blessure, maar in de Play-offs heeft hij zijn talent laten zien. Bovendien is hij nog altijd maar 22 jaar en heeft hij dus nog heel wat progressiemarge", klinkt het bij sportief directeur Gauthier Ganaye.

Boonen kwam in 2018 over van de beloften van Manchester United. Eerder had hij bij Genk zijn jeugdopleiding gekregen. Hij scoorde in 58 matchen voor KVO 6 keer en gaf 4 assists.