Xavier Mercier kan zich nu volledig focussen op het nieuwe seizoen met OH Leuven

Xavier Mercier is blij dat de transferbeslommeringen achter de rug zijn en hij is er zeker van dat hij volgend seizoen nog beter kan doen.

Xavier Mercier speelt minstens tot juni 2023 bij OHL Leuven. Dat kan u HIER lezen. Op de website van OH Leuven blikte hij terug op de voorbije periode en kijkt hij vooruit naar het nieuwe seizoen. “Ik ben heel erg blij dat ik een vervolg kan breien aan het avontuur bij OH Leuven. Hier voel ik me echt in mijn sas. Zowel op als naast het veld”, zegt de straks 32-jarige Fransman. “De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen. Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen.”



“Ik ben ervan overtuigd dat ik nog kan verbeteren onder Marc Brys. Hij weet perfect hoe hij me moet uitspelen. Ik besef ook wel dat het lastig wordt om mijn knappe seizoen te herhalen. Toch leg ik de lat bewust heel hoog en wil ik minstens even sterk presteren als vorig seizoen.”