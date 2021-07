Clubs in de rij voor Paul Onuachu

Dat Paul Onuachu in de belangstelling zou staan van geïnteresseerde clubs is geen verrassing na zijn sterk seizoen. Volgens de Franse pers is er een nieuwe kandidaat bijgekomen.

Volgens Foot Mercato leidt Olympique Lyon de dans en wil het een bod uitbrengen op Paul Onuachu. Lyon zag namelijk zijn aanvalsleider Memphis Depay naar FC Barcelona trekken en is naarstig op zoek naar een vervanger. De Fransen zouden een bod van 20 miljoen euro willen uitbrengen. Ook is er Engelse interesse voor Onuachu. Naar verluidt willen West Ham United en Arsenal de boomlange Nigeriaan ook inlijven. Al lijkt Arsenal een gerucht te zijn. "Het zou leuk zijn mocht Arsenal hem willen, aangezien hij al sinds zijn jeugd fan is. Voorlopig is er echter nog geen contact gelegd, enkel in de kranten en op het internet", liet zijn makelaar eerder al weten. L’OL🇫🇷 aurait déjà trouvé son remplaçant pour Depay🇳🇱 !



Juninho aimerait signer Paul Onuachu🇳🇪, le meilleur buteur du championnat belge, pour remplacer l’attaquant hollandais.🔥



Lyon serait prêt à débourser 20M pour le joueur nigérian.💸#OL #Mercato