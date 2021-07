Antwerp-trainer Priske verklapt op welk EK-land hij zijn voetbal wil baseren en wat hij er nog bij wil

Nieuwbakken Antwerp-trainer Brian Priske toont zich nu al ambitieus en wil beter doen dan vorig seizoen. Daarvoor heeft hij ook al een inspiratiebron gevonden.

“Italië op het EK, tenminste tot aan de halve finale, dát was mijn voetbal", zegt hij in HLN. "Niet alleen de pressing en de tegenpressing, maar ook het spel. Veel balbezit, maar ook direct voetbal, aanvallen met veel voorzetten en infiltraties in de zestien. Mooi spel, vanuit een 4-2-3-1 of een 4-3-3, afhankelijk van de tegenstander, met veel intensiteit. Daar wil ik naartoe. Je kan niet gewoon het voetbal van Italië kopiëren natuurlijk, maar je moet je inspiratie ergens vandaag halen hé.”

Intussen is hij al blij met de versterkingen die hij kreeg, maar er moet nog wat bij. “Absoluut. Ik ben heel blij met de transfers die we al deden. Nog een linksachter erbij en misschien een diepe spits mag ook nog, maar ik ben geduldig en vol vertrouwen. De samenwerking met Sven (Jaecques, nvdr.) is uitstekend, we zitten perfect op dezelfde golflengte.”