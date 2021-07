Cambuur komt met 'voorzichtig goed nieuws' over Foeke Booy

Afgelopen zondag werd Foeke Booy getroffen door een herseninfarct. Vrijdagmiddag kwam Cambuur, zijn werkgever, met een (voorzichtige) update.

"Na de enorme schrik van begin deze week, toen bekend werd dat Foeke Booy is getroffen door een herseninfarct, is er inmiddels voorzichtig goed nieuws te melden over de gezondheid van Foeke. Het gaat namelijk per dag iets beter met de technisch manager en hij werkt vol goede moed aan zijn herstel."

"Gister is hij overgeplaatst naar een revalidatiecentrum, waar hij tenminste vier weken zal verblijven. Mede namens Foeke en zijn familie willen we iedereen hartelijk bedanken voor alle steunbetuigingen, bloemen en attenties. Dit wordt zeer gewaardeerd", klinkt het op de clubkanalen.

De 59-jarige Foeke Booy was als speler voor drie Belgische clubs: KV Kortijk, Club Brugge en AA Gent. Van november 2012 tot april 2013 stond hij als coach 21 wedstrijden aan het roer van Cercle Brugge.