'Ex-speler Anderlecht in de belangstelling van Turkse topclub'

Volgens Roemeense bronnen zou Galatasaray azen op Nicolae Stanciu, de 28-jarige middenvelder van Slavia Praag.

De ex-speler van Anderlecht speelt daar momenteel en heeft de voorbije maanden indruk weten te maken bij de Tsjechen.

Dat levert nu dus de nodige interesse op. Galatasaray zou zelfs al een bod van rond de zes miljoen euro hebben uitgebracht.

EXCLUSIVE | Galatasaray's offer for Slavia's Nicolae Stanciu is around 6m euros. Source close to the deal tells me talks are going in the right direction.

Stanciu is excited by the Hagi connection between Galatasaray and Romania, but he's NOT pressuring Slavia. pic.twitter.com/hRfuIO95vE