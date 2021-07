Nieuwe leider van Antwerp heeft er een goed oog in: "Voorzitter en Sven Jaecques zeiden me dat er nog goeie spelers zullen komen"

Björn Engels moet bij Antwerp de nieuwe leider van de defensie worden. De 26-jarige verdediger ruilde deze zomer Aston Villa voor The Great Old, maar de contacten liepen al langer.

In januari polste Antwerp al. En er werd gedacht dat hij dat zou doen met het oog op het EK. "Neen, het EK was het laatste van mijn zorg. Ik wilde vooral opnieuw spelen", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine. "Maar ik vond een terugkeer op dat moment niet aan de orde. Ik ben geen voorstander van transfers in januari. Oké, het was België, maar ik zag het niet zitten om alles in de loop van een seizoen overhoop te gooien."

"De verhuis, aanpassen aan een nieuwe club. Ik dacht: als ze nu al interesse hebben, zullen ze deze zomer ook wel komen. En inderdaad, de contacten waren er op het einde van het seizoen snel. In mijn eerste week vakantie zat ik samen met de voorzitter en Sven Jaecques. Zij waren heel overtuigend, legden uit waar ze naartoe wilden. Dat ik niet de enige transfer zou zijn, er komen nog goeie spelers. Hier zit veel ambitie.'