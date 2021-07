Beerschot moet twee spelers missen bij competitiestart, oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard op de helling

Volgende week zaterdag trapt Beerschot de competitie op gang met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Op Ryan Sanusi en Marius Noubissi kan Peter Maes sowieso geen beroep doen.

Vooral de afwezigheid van Ryan Sanusi, de aanjager en regulator op het middenveld, kan zwaar doorwegen. "Ik moet zeggen dat de laatste tests van Ryan erg positief waren. Maar ik denk dat hij zeker nog drie à vier weken zal nodig hebben om helemaal speelklaar te geraken", aldus Peter Maes.

Eenzelfde geluid bij Marius Noubissi. De Kameroense krachtpatser lag vorig seizoen maar al te vaak in de lappenmand. Ook nu moeten Maes en co de spits afremmen. "Noubissi wil heel snel terugkomen. Hij is ook hersteld van zijn achillespeesblessure, maar op fysiek vlak is hij nog niet klaar om wedstrijden te spelen. We hebben afgesproken dat hij eerst veertien dagen alle trainingen kan verteren, pas daarna is hij voor mij beschikbaar."

Pierre Bourdin werkt ook aan de weg terug, net als Suzuki. "Suzuki zit nog met de naweeën van zijn blessure van vorig seizoen. Hij is in het tussenseizoen ook even naar Japan geweest, dus we moeten hem rustig brengen. Tegen Utrecht startte hij daardoor niet, maar zaterdag tegen Fortuna Sittard begint hij wel in de basis", gaf de Beerschot-coach aan. Als die oefenwedstrijd doorgaat althans. De eredivisionist telt immers enkele coronagevallen, waardoor het oefenduel mogelijk geschrapt wordt. Hierover wordt donderdagavond de knoop doorgehakt.

Fysiek klaar

Minder dan tien dagen voor de competitiestart maakt Peter Maes zich sterk dat zijn team in de mate van het mogelijke klaar is. "We hebben zeven weken voorbereiding achter de rug. Dat is écht wel nodig om de groep blessurevrij te houden tijdens het seizoen. Op fysiek vlak zijn we dus klaar. Stelselmatig moeten we daar nu de looplijnen en decision making gaan inslijpen", besluit de Limburger.