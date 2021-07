Verdediger hoopt op nieuwe kans bij Beerschot: "Ik zal mij in de basis moeten knokken"

Beerschot is in volle voorbereiding op het komend seizoen. Gisteren werd er verloren van FC Utrecht. Geen schande, want die klopten al heel wat Belgische teams. Dario Van den Buijs stond centraal in de verdediging bij afwezigheid van Frédéric Frans.

Van den Buys is terug van een uitleenbeurt aan Fortuna Sittard. Maar gaat hij dit seizoen wel meer kansen krijgen? “Dat moet je aan de trainer vragen. Ik weet niet of ik vandaag een stand-in was voor Fré. Ik vind dat ik ook samen met hem kan spelen, net zoals ik ook samen met Jan kan spelen. Ik weet dat zij er vorig jaar stonden en dat ik mij in de basis zal moeten knokken. Ik werk er alleszins hard voor, dat maakt het hopelijk iets moeilijker voor de trainer om een beslissing te nemen", klinkt het in GvA.

Maar er is ook nog werk bij Beerschot. “Dit was hoe dan ook een goede test voor ons. Of er aanvallend nog iets bij moet komen? Tja, we speelden vandaag zonder echte diepe spits. Sanyang speelde als 'valse negen' en deed dat niet slecht, maar het gevaar moet bij ons nog heel vaak via Holzhauser komen. Dat weet iedereen.”