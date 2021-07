Deinze haalt jonge spits bij Antwerp: "Hier wil ik mijn kansen grijpen"

1B-club KMSK Deinze heeft zich versterkt met een jonge aanvaller. De 20-jarige Ruben Geeraerts, 1m87, komt over van Royal Antwerp FC.

De linksvoetige spits tekende bij Antwerp op zijn achttiende een eerste profcontract maar zal dit seizoen voor extra concurrentie zorgen in het aanvallend compartiment van KMSK Deinze. Eerder maakt Geeraerts deel uit van de Belgische U19. Hij tekende een contract voor één seizoen met optie.

“Ik ben heel tevreden met deze transfer”, vertelt Ruben. “Ik ken de coach [Wim De Decker] al van vroeger. Deinze zelf is enerzijds een uitdagende club waar ik mijn kansen wil grijpen, en anderzijds ook een echte familieclub waar ik me ongetwijfeld thuis zal voelen.”

“Op sportief vlak gaan we voor een goed evenwicht tussen ervaren spelers en jonge talenten. Op deze manier werken we aan de verdere groei en ontwikkeling van de club. De aanwinst van Ruben Geeraerts past dus zeker in dit plaatje”, zegt voorzitter Denijs Van De Weghe.