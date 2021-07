Anderlecht is nog niet klaar: Raman is niet de vervanger van Nmecha

Benito Raman moet de volgende drie jaar voor doelpunten gaan zorgen bij Anderlecht. Al is dat zelfs niet zijn grootste kwaliteit waarom paars-wit hem haalde. Raman heeft immers het profiel dat Kompany voor ogen heeft om druk te zetten. En er komt nog een spits.

Eerst en vooral dus: Raman wordt niet gezien als de vervanger van Nmecha. Maar Kompany wil straks ook andere systemen spelen en daarbij zou een opstelling met twee spitsen ook horen. Anderlecht wil dus nog een grotere en sterkere spits halen, maar dat profiel is momenteel onbetaalbaar. Peter Verbeke wacht geduldig af, maar voorlopig zal Kompany het dus met zijn pocketspits moeten doen.

Raman kan ook op de flank spelen en is een jongen die niet kijkt op een inspanning meer. Dat heeft Kompany nodig voor het voetbal dat hij voor ogen heeft: aanvallers die meteen druk gaan zetten om de bal zo hoog mogelijk te veroveren. Raman past in dat opzicht volledig in het plaatje.

Dat hij in de rug van de verdediging kan duiken, is een andere troef van de vinnige aanvaller. Vorig seizoen was Nmecha de enige diepe man en die kwam de bal dan ook nog dikwijls laag vragen. Dat betekende dat er niemand het leer in de ruimte vroeg. Met Raman zou de dreiging dan ook moeten toenemen. Maar in een ideale wereld wordt hij dus nog gekoppeld aan een balvast type als Nmecha.