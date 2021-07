🎥8 maanden na schedelbreuk is Raul Jimenez opnieuw voetballer

De Mexicaanse spits liep in een competitiewedstrijd tegen Arsenal een schedelbreuk op na een duel met David Luiz. Even leek het er niet goed uit te zien, de sptis werd minutenlang verzorgd op het veld en met zuurstoftoediening van het veld gedragen op een brancard.

Na een revalidatie van 8 maanden stond Jimenez opnieuw tussen de lijnen in een oefenwedstrijd tegen Crewe Alexandra FC. Jimenez speelde met een hoofddeksel en zal dat waarschijnlijk voor de rest van zijn carrière moeten doen.

Eight months of hard work and rehabilitation have led to this moment.



We're all proud of you, @Raul_Jimenez9, and so pleased to see you back out there.



