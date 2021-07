'In beeld bij Zulte Waregem? Ex-speler Genk, Lokeren en OHL duikt op bij grote rivaal Kortrijk'

KV Kortrijk speelde vrijdagavond een oefenpartij tegen Oudenaarde, die met 1-6 werd gewonnen. Met daarbij nieuwkomer Herrmann onder meer aan het kanon. Maar er was ook een opvallende tester.

Herrmann was even op test bij Zulte Waregem, maar koos uiteindelijk voor een contract bij KV Kortrijk. Hij krijgt nu mogelijk opvolging via verdediger Derrick Tshimanga.

Transfervrij

Die werd de voorbije weken al eens gelinkt aan Essevee, maar was op test bij de Kerels en speelde tegen Oudenaarde een dik uur mee.

De 32-jarige Belg van Congolese origine speelde in het verleden bij onder meer KRC Genk en Sporting Lokeren en is na een avontuur bij OH Leuven sinds 30 juni transfervrij.