De Laet heeft één doel: "De weg die Club heeft afgelegd, is dezelfde als die waar wij op zitten"

Ritchie De Laet is klaar voor het seizoen. "Meedoen voor de titel", dat is de betrachting van de verdediger. En hij ziet dat The Great Old op het juiste spoor zit.

Vorig seizoen sprak hij ook al over de titel, maar Antwerp moet die laatste stap nog zetten. "We waren tweede na de reguliere competitie, derde in de play-offs. Om een stapje hoger te zetten, moet je meedoen voor de titel. Winnen moet een gewoonte worden", zegt hij in HLN. "Zoals bij Club Brugge. Daar heeft het ook een tijd geduurd vooraleer dat gelukt is. De weg die Club heeft afgelegd, is dezelfde als die waar wij op zitten. Het heeft daar jaren geduurd voor ze kampioen werden. Na vijf, zes jaar hebben ze die bladzijde omgedraaid. Hebben ze niet meer gefocust op ervaren spelers halen, maar begonnen ze ook voor jonge talenten te gaan. Tot ze een zomer hadden waarin ze voor 80 miljoen euro spelers verkocht hebben. Met dat geld kan je járen verderbouwen." Maar nu moet het zonder de ervaring, de doelpunten en de assists van Mbokani en Refaelov gebeuren. "Natuurlijk gaan we hen missen - ik kan Rafa en Mbo zelfs vrienden noemen. Je kan ze ook niet zomaar vervangen. Maar het is voetbal. En dat blijft een business."