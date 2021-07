Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Giroud - Buta

Met nog één seizoen contract is het voor Antwerp het contract verlengen of verkopen als ze Aurélio Buta niet gratis willen zien vertrekken. Gelukkig is er interesse genoeg voor de Portugese rechtsback. ( Lees meer )

Frans International, Olivier Giroud verhuist van Chelsea FC naar AC Milan

Wat al even rondging in de wandelgangen is nu ook officieel. Olivier Giroud is geen speler meer van Chelsea FC maar verhuist naar de Serie A. (Lees meer)

Aron Dönnum is op weg naar Standard

Standard staat op het punt van zijn eerste zomertransfer af te ronden. Een Noorse offensieve versterking is onderweg naar Sclessin. (Lees meer)