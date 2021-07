Transfernieuws en Transfergeruchten 16/07: Bornauw - Anderson Pereira Gomes

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Felipe Anderson, de stijlrijke Braziliaan, verlaat West Ham United. Afgelopen seizoen werd hij door de Hammers uitgeleend aan Porto. Nu keert hij terug naar Lazio, dat hem permanent overneemt.

We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.



Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!