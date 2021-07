OFFICIEEL: Antwerp zijn versterking op het middenveld beet

Antwerp heeft zijn zevende zomeraanwinst te pakken. Dit wisten ze te melden via de sociale mediakanalen van de club.

Via de clubkanalen meldt het stamnummer één immers dat de komst van Alhassan Yusuf helemaal rond is. De 20-jarige Nigeriaan legt maandag zijn medische testen af. In afwachting daarvan bereikte de club al een mondeling akkoord met zijn huidige werkgever IFK Göteborg.



Tenzij er nog iets aan het licht komt, tekent Yusuf na zijn medische testen een contract voor vier seizoenen. De verdedigende middenvelder moet er de opvolger worden van Martin Hongla. Met de overgang is naar verluidt een bedrag van anderhalf miljoen gemoeid.