Club Brugge wil een Colombiaan van Boca Juniors binnenhalen

Bij Club Brugge is het rustig gebleven deze transferperiode. Nu willen de Bruggelingen toeslaan met een speler van Boca Juniors.

Zo weet de Argentijnse journalist Martin Arevalo van TyC Sports te vertellen dat Club Brugge een bod heeft gedaan op één van de spelers van Boca Juniors. De landskampioen zou immers vijf miljoen geboden hebben op Sebastian Villa, een bedrag dat via bonussen nog kon oplopen tot zeven miljoen.



Boca Junior wees het voorstel voor de 25-jarige Colombiaan, in totaal goed voor 15 doelpunten en 14 assists in 98 optredens in Argentijnse loondienst, echter resoluut van de hand. De marktwaarde van de winger wordt op 7,5 miljoen geschat.