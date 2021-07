Anderlecht-doelwit tekent bij Schotse grootmacht

Anderlecht bracht onlangs een bod uit op de zesvoudige Japanse international, wat door Vissel Kobe geweigerd werd. De 26-jarige ploegmaat van Thomas Vermaelen kwam wel tot een akkoord met Celtic.

Furuhashi ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Schotse grootmacht. De linksbuiten, die ook als centrale spits uit de voeten kan, was bij Vissel Kobe dit seizoen goed voor veertien doelpunten in twintig wedstrijden.

Celtic wordt het eerste Europese avontuur voor Furuhashi.

✍️ We have reached agreement to sign Japanese internationalist, @Kyogo_Furuhashi subject to the satisfaction of usual conditions and international clearance! 🍀#WelcomeKyogo 😍🇯🇵