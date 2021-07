OFFICIEEL: Voormalige spits van Beerschot zet carrière voort in India

FC Bengaluru meldde eerder op de dag dat Prince Ibara een overeenkomst ondertekende voor twee seizoenen, met optie op een bijkomend jaar.

Ibara (25) arriveerde in de zomer van 2019 op het Kiel. In twaalf wedstrijden in 1B kwam de Congolees niet tot scoren. Na uitleenbeurten aan achtereenvolgens Neftchi Baku en Châteauroux liep het contract van Ibara eind juni af.

Bengaluru eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats (in een competitie met elf teams) in de Indian Super League.

We're adding more royalty to our ranks!🤴🏾



The Blues have roped in Congolese striker Prince Ibara, who joins on a two-year deal with an optional one year extension.🇨🇬#WelcomePrince #WeAreBFC 🔵 pic.twitter.com/z78Us3HafI