Schotse interesse voor Portugese rechtsback van Antwerp

Met nog één seizoen contract is het voor Antwerp het contract verlengen of verkopen als ze Aurélio Buta niet gratis willen zien vertrekken. Gelukkig is er interesse genoeg voor de Portugese rechtsback.

Een paar maanden geleden werd de optie in het contract van Aurélio Buta gelicht waardoor hij nog onder contract is tot eind juni 2022. Het is dus de moment voor Antwerp om hem ten gelden te maken of toch nog proberen hem te overtuigen om langer bij de oudste club van het land te blijven.

Een tijd terug was er al interesse vanuit Turkije in Buta maar volgens de goed geïnformeerde Italiaanse journalist Fabrizio Romano is Celtic nu ook op de proppen gekomen. De Schotten zouden al in volle onderhandeling zijn met Antwerp om hem naar Glasgow te lokken.

Celtic are looking for a new right back after agreement completed to sign Carl Starfelt as centre back from Rubin Kazan. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #Celtic