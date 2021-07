Anderlecht maakt ruimte vrij in zijn kern en laat verdediger vertrekken

Eindelijk lijkt Anderlecht een definitieve oplossing gevonden te hebben voor hun Bosnische verdediger.

Dat meldt het Griekse Gazzetta. Ognjen Vranjes mocht al even vertrekken bij RSC Anderlecht en heeft nu een oplossing gevonden bij zijn ex-club AEK Athene. Hij keert terug naar de Griekse club, waar hij al twee keer voor uitkwam.

De deal is naar verluidt ook al helemaal rond. Vranjes werd namelijk in Athene gespot om de overgang te bespreken. Binnenkort zouden zowel Anderlecht als AEK Athene dan ook met officieel nieuws naar buiten moeten komen.

Vranjes ligt nog één jaar onder contract bij Anderlecht. Het is niet bekend of AEK Athene een transfersom betaalt of hem gratis overneemt.