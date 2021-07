KV Mechelen wacht in spanning af: twee ervaren pionnen lijken competitiestart niet te halen

KV Mechelen start het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Antwerp. De medische staf heeft dus nog welgeteld negen dagen om heel wat spelers uit de ziekenboeg klaar te stomen. Het worden daar dus nog enkele spannende dagen.

Vorig weekend blesseerde Igor De Camargo zich opnieuw aan de meniscus tijdens een oefenwedstrijd tegen Standard. Volgens Gazet van Antwerpen kreeg de 38-jarige spits inmiddels al een inspuiting in de knie, maar het blijft nog even afwachten of hij tijdig speelklaar geraakt. Mits een beetje geluk zou hij dinsdag – als hij geen pijn ervaart- opnieuw kunnen aansluiten op training.

Daarnaast blijft het ook nog voor een aantal andere spelers bang afwachten. De 22-jarige Van Hoorenbeeck liep zondag tijdens de oefenwedstrijd tegen Westerlo een enkelblessure op. De centrale verdediger zal maandag verder onderzocht worden.

Thibaut Peyre daarentegen kwam uit voorzorg niet in actie tegen De Kemphanen. Normaal zou hij snel weer aansluiten op training. Joachim Van Damme komt wegens een blessure aan de adductoren sowieso niet in actie tegen The Great Old.