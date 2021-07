Standard luik duwt opnieuw een sterkhouder naar de uitgang

Nu is Selim Amallah het kind van de rekening volgens Mbaye Leye.

Amallah is ontegensprekelijk een waardevolle speler voor de Standard. Zo kwam hij vorig jaar in 36 wedstrijden voor de Luikenaars tot 15 doelpunten en 4 assists. Dat weerhoudt het bestuur er echter niet van om hem naar de uitgang te begeleiden. Mbaye Leye staat volledig achter die beslissing, zo blijkt.

In gesprek met RTBF geeft de trainer van Standard aan dat Amallah wel degelijk wedstrijdfit is. "Maar enkele anderen hebben een goede voorbereiding achter de rug. Daarom doen we het momenteel zo, zonder hem", aldus Leye, die ervan overtuigd is dat mogelijke vervangers klaar zijn om voor de nodige resultaten te zorgen tijdens de seizoensstart.

Door haar financiële problemen heeft Standard dit tussenseizoen nog geen enkele noemenswaardige versterking kunnen aankondigen. De voorbije weken kregen dan ook een heleboel jongeren de kans om zich te bewijzen.