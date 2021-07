Aast Lamkel Zé op transfer naar Anderlecht of Gent? Enfant terrible doet weer van zich spreken op sociale media

Ligt de toekomst van Didier Lamkel Zé bij ploegen als Gent of Anderlecht? Op sociale media zinspeelt de Kameroener daar alvast op. LZ7 is voor de zoveelste keer niet meer 'in de picture' bij Antwerp. De speculatie over een overstap doet dus volop de ronde.

Lamkel Zé volgt zelf ook volop alle geruchten op sociale media. Op Instagram deelt hij geruchten die speculeren over een overstap naar AA Gent of RSC Anderlecht. Ook benadrukt hij dat vele Anderlecht-supporters hem volgen op Instagram. Daarnaast krijgt hij ook berichten van supporters van een bepaalde ploeg die hem graag zouden zien komen. "Didier, kom alsjeblief naar ons. Als het moet kom ik je zelf halen in Antwerpen", staat in één van die berichten te lezen. Lachende emoji's Dat vindt Lamkel Zé natuurlijk geweldig. Hij reageerde er op met een heleboel lachende emoji's. Heel ernstig moeten we dit natuurlijk allemaal niet nemen, maar Lamkel Zé houdt alleszins de discussies rond zijn persoon wel aan de gang.