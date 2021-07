De prognose van de redactie - 7: Financiële perikelen gaan Standard achtervolgen

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: Standard, dat de tering naar de nering moet zetten.

Prognose

Standard heeft geen recht op fouten op de transfermarkt. Daarom - en ook omdat ze een tijd onder financieel toezicht stonden - duurt het ook zolang voor de kern versterkt wordt. De Rouches haalden vorig seizoen geen Europees voetbal en verloren met Zinho Vanheusden en Michel-Ange Balikwisha twee belangrijke spelers. Waarschijnlijk komt daar ook nog Hugo Siquet bij.

Dat betekent dat de kern zeker verzwakt is. Standard moet besparen en na het vertrek van dure gasten als Oulare en Avenatti moeten ook nog Carcela, Boljevic, Dussenne, Tapsoba en Lestienne verkocht worden. Inkomend zit momenteel enkel winger Aron Donnum - de beste speler uit de Noorse competitie volgens sommigen - eraan te komen.

Het wordt dus bouwen voor Mbaye Leye, die dit seizoen weer veel jonge gasten hun kans zal moeten geven. Nathan Ngoy (18) zal zo bijvoorbeeld aan de competitie als basisspeler moeten beginnen. Op één week van de start is Standard absoluut nog niet klaar en het zou al serieus verbazen als ze een vliegende start zouden nemen.

© photonews

Een zevende plaats is volgens ons momenteel het maximaal haalbare, al moet wel nog afgewacht worden wat de Rouches met het geld van uitgaande transfers gaan doen. Er is immers wel nog een put te vullen.

Opvallende transfers

Zoals we hierboven al meldden: inkomend valt er nog niets te vertellen. Opvallend is wel dat Standard van het contract van Lestienne en Carcela afwil. Die waren vorig seizoen al geen basisspelers meer. En het is ook afwachten wat er nog gebeurt met Selim Amallah. Indien hij voor een mooi bedrag wegkan, zal men hem ook niet tegenhouden.

© photonews

Sterke punten/vraagtekens

Er zijn niets dan vraagtekens bij Standard. Ze hebben vol de hoop gezet op de Académie, net zoals Anderlecht gedaan heeft. Balikwisha bracht zes miljoen euro op na één jaar in de A-kern. Dat moet het pad worden dat de Rouches nu ook gaan volgen. Hun eigen talenten in de vitrine zetten, zodat ze zelfbedruipend worden en niet telkens bij investeerders moeten aankloppen.

Veel tijd hebben ze niet, want de start met Genk, Zulte Waregem en Antwerp wordt al meteen een grote test. Als ze na het drieluik al achter de feiten moeten aanlopen en in augustus nog nieuwe spelers moeten inpassen, wordt het wederom geen makkelijk seizoen aan de boorden van de Maas.