Het is zover: vanaf dan opnieuw volle stadions in Jupiler Pro League

De Supercup was ook de terugkeer van de supporters in de Belgische stadions. En de komende maanden mogen we nog meer verwachten ...

De eerste drie speeldagen zal er nog met een beperkt publiek gespeeld worden, maar vanaf speeldag 4 zou iedereen opnieuw welkom zijn. Iedereen welkom Het Overlegcomité besliste namelijk dat er na 13 augustus geen beperkingen meer zijn voor buitenevenementen. En dus kan de Jupiler Pro League dan opnieuw met volle stadions aan de slag - al zijn er natuurlijk wel voorwaarden voor de supporters, zoals een dubbele inenting of een negatieve PCR-test.