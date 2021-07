Manager maakt de rekening van Royal Antwerp FC: "Dat zou heel onverantwoord geweest zijn"

Royal Antwerp FC start met de nodige ambities aan het nieuwe seizoen. Dat bevestigt ook algemeen manager Sven Jaecques.

The Great Old steekt de ambities niet onder stoelen of banken. Antwerp wil meespelen voor de titel in 1A. “We hebben uiteraard de ambitie om dat te doen. We hebben al vier heel goeie jaren in eerste klasse achter de rug en willen ook in ons vijfde jaar een extra stap zetten”, zegt Jaecques aan Het Nieuwsblad.

Grotere ambities betekenen ook meer uitgaven op de transfermarkt. “Na vier jaar eerste klasse zaten we met enkele spelers die einde contract waren, voor wie vervangers nodig waren. Vorig seizoen hadden we ook een heleboel huurspelers, van wie we opnieuw afscheid hebben genomen. Dus onze startsituatie was nu totaal anders. We kónden gewoon niet wachten met transfers. En we hadden geluk dat sommige spelers vrij snel ‘vielen’.”

Een extra spits lijkt zeker nog het absolute minimum dat nodig is. “We willen overal minstens dubbele bezetting. Dat moet gewoon, als je wil meedoen op verschillende fronten. Maar niemand zit te wachten op zomaar ‘een’ spits. Neen, het moet er pal op zijn.”

Al hadden ze natuurlijk graag Mbokani gehouden. “We hebben ook geprobeerd om hem nog één jaar langer aan ons te binden. Maar als ik dan zie wat hij in Koeweit voor twee jaar kan verdienen, is het gewoon terecht dat hij daar heeft getekend en dat wij zijn afgehaakt. Het is logisch dat Dieu de toekomst van zijn gezin probeert veilig te stellen, maar het zou onverantwoord geweest zijn als wij daarin waren meegegaan. Dat konden we gewoon niet maken.”