Transfernieuws en Transfergeruchten 20/07: Hazard - Griezmann - Ugbo - Kainourgios - Vines - Braithwaite

Antwerp is zichzelf naarstig aan het versterken op de arbeidsmarkt. Op één positie was er dringend versterking nodig. Een eerste target trekt naar Frankrijk, maar een tweede lijkt erg dichtbij. ( Lees meer )

'Griekse topclub haalt verdediger op bij Zulte Waregem'

Hij kwam als gewezen spits naar de Gaverbeek en speelde er uiteindelijk op de hele linkerflank, maar nu is het avontuur ten einde. (Lees meer)

'Genk heeft persoonlijk akkoord met JPL-revelatie, deal nakend'

Vorig jaar was hij een van dé revelaties in de Jupiler Pro League, mogelijk komt daar een verlengd avontuur van in onze vaderlandse competitie. (Lees meer)

Barcelona klopt nu aan bij Juventus

Barcelona moet nog heel wat spelers lozen. Een deal rond Griezmann werd nog niet gevonden, nu wordt gedacht aan een ruildeal met Dybala bij Juventus.

'Martin Braithwaite naar Premier League'

Martin Braithwaite zou wel eens de volgende vertrekker bij Barcelona kunnen worden. Hij kan naar Wolverhampton, West Ham en Brighton & Hove Albion.

'Hazard heeft duidelijke voorkeur'

Eden Hazard zou liefst van al blijven bij Real Madrid, maar als hij dan toch moet verkassen ziet hij een terugkeer naar Chelsea wel zitten klinkt het in Spaanse media.