De prognose van de redactie - 2: Antwerp met een nieuw gelaat maar dezelfde doelstelling

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag op 2: Antwerp dat er helemaal anders uitziet maar wel dezelfde doelstellingen ambieert.

Bij Antwerp was het een bewogen seizoen vorig jaar. De goede Europese campagne en de winst in de Gouden Schoen van Lior Refaelov stonden dan weer in schril contrast met het vroegtijdig vertrek van Ivan Leko naar China. Tegelijkertijd waren er ook weer de fratsen van Didier Lamkel Zé, de transfer van Refaelov naar Anderlecht en de extra sportieve problemen rond Luciano D'Onofrio. Tot slot haalde Antwerp wel zijn doelstellingen onder interim trainer Franky Vercauteren. Namelijk Play-Off 1, 3de plaats en een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Een bewogen maar een geslaagd seizoen uiteindelijk.

Prognose

Antwerp ging aan de slag zonder sportief directeur maar dat weerhield General Manager Sven Jaecques er niet van om een geheel nieuwe trainersstaf samen te stellen en al een aantal doelgerichte transfers te realiseren. Zo kwam Brian Priske naar de Bosuil met in zijn kielzog een hele nieuwe trainerstaf en een nieuwe manier van voetballen. Hoge pressing, transfers gericht op data en een onvoorwaardelijke inzet op en naast het veld. Dezelfde formule waarmee hij succes heeft behaald bij FC Midtjylland.

Antwerp heeft al een aantal sterke transfer gedaan deze zomer maar toch ontbreekt er nog een paar zaken. Zo zijn ze nog steeds op zoek naar een linksachter en een spits om de vertrokken Mbokani te vervangen. Op de linksachter mocht jeugdspeler Robbe Quirynen afgelopen weekend tegen AS Monaco depanneren. De jongeling deed het zeker niet slecht al komen zijn kwaliteiten beter tot uiting als rechtsachter.

Met Michael Frey en Michel Balikwisha werden er twee spitsen binnengehaald maar beide hebben (nog niet) de kwaliteiten van Mbokani. Daarom is Antwerp nog dringend op zoek naar bijkomende aanvallende versterking. Zeker omdat het op drie fronten de strijd moet aangaan.

De twee sleutelfiguren onder de naam van Refaelov en Mbokani zijn dan wel vertrokken toch moeten de fans van Antwerp niet wanhopen. Antwerp heeft zijn huiswerk al vroeg bijna klaar, bijna alle aanwinsten waren er op stage bij en hebben zich goed kunnen voorbereiden. Het is nu afwachten of de mayonaise pakt tussen de nieuwe spelers, de oudgedienden en de nieuwe trainer. Antwerp zal er in ieder geval al vroeg moeten staan want in de maand augustus wachten al de voorrondes van de Europa League.

Opmerkelijke transfers

Antwerp verraste al snel met de aankoop van Bjorn Engels en Jelle Bataille. Tel daarbij de transfer van Balikwisha, Soussi en De Wolf nog bij en Antwerp gaat duidelijk voor doelgerichte Belgische meerwaarde transfers. Transfers die op dit moment een meerwaarde creëren voor de ploeg op sportief gebied en later mogelijk ook financieel bij een verkoop.

Dit is een nieuwe weg die de club inslaat. De afgelopen jaren werd vooral gezocht naar spelers die direct een meerwaarde creëerden maar zonder een directe doorverkoopwaarde. Uitgezonderd dan Martin Hongla die al getransfereerd is en Aurélio Buta die op het punt staat te vertrekken.

We moeten er geen doekjes omwinden. Het verlies van Refaelov en Mbokani gaat de de club voelen. Beide oudgedienden waren altijd wel goed voor hun doelpunten, assists en hun individuele klasse bracht altijd wel iets bij. Het zal nu aan de nieuwkomers zijn om deze rol op te nemen.

Sterk punten/vraagtekens

Het lijkt erop dat Antwerp versterkt uit deze transferperiode komt al is het afwachten hoe snel de spelers aan elkaar gewend geraken en ze allen het spelsysteem van Priske onder de knie krijgen. De wedstrijd tegen AS Monaco was al veelbelovend. Er werd weinig weggeven anderzijds werden er ook te weinig kansen gecreëerd.

De vraag is of Balikwisha en Frey hetzelfde kunnen brengen als het duo Mbokani en Refaelov op het vlak van efficiëntie en statistieken. Tegelijkertijd moet Antwerp spelmaker Miyoshi missen die op de Olympische Spelen is met Japan. Dit kan ervoor zorgen dat het even wachten wordt voor we veel doelpunten van Antwerp gaan zien.

Voor Birgir Verstraete wordt het zijn tweede seizoen in Antwerpse loondienst. Na een lange aanpassingsperiode (ook omwille van oogproblemen) is hij klaar om samen met kapitein Faris Haroun het middenveld te dragen. Al lijkt het wel dat na het vertrek van Hongla hier nog wel iets extra nodig. Pieter Gerkens kan dit brengen al lijkt eerder de nieuwe aanwinst (moet nog wel officieel bevestigd worden) Alhassan Yusef hiervoor zijn aangeworven.

Verdedigend zit het al wel goed bij Antwerp. Jean Butez is duidelijk eerste doelman en met het vertrek van Beiranvand is de rust ook wat teruggekeerd over wie nu de voorkeur krijgt of moet krijgen. Met Bataille, Engels (die bijna volledig fit is), De Laet, Seck, Buta, Quirynen en Batubinsika heeft Antwerp een stevige, grote en bikkelharde verdediging die weinig zal weggeven. Het is nog wachten op een bijkomende linksachter om mee de aanvallende impulsen te stimuleren. Al kunnen Quirynen en De Laet deze positie wel tijdelijk voor hun rekening nemen als het moet.

Conclusie

Antwerp heeft een heel ander gelaat gekregen. Nieuwe trainer, nieuw spelsysteem en nieuwe spelers. De doelstellingen zijn onveranderd namelijk zo ver mogelijk Europees geraken, hetzelfde in de Beker van België en op zijn minst Play-Off 1 halen. De Laet nam het woord titel al in de mond en Antwerp zal de kans niet laten liggen om hiervoor te strijden. Al weerklinkt er in de bestuurskamer gematigdheid hieromtrent. Een titel mag maar is zeker geen 'must have'!