Seraing komt met opvallend positief nieuws

Het leek even andere richtingen uit te gaan, maar Seraing heeft dan alsnog zijn linksachter aan boord weten te houden.

Gérald Kilota was vorig seizoen al actief voor Seraing, maar hij maakte er gewag van dat de optie in zijn contract niet was gelicht.

Na wat debatteren zijn beide partijen er nu alsnog samen uitgekomen en dus kan Seraing ook volgend seizoen rekenen op zijn linksachter.

De 27-jarige Kilota tekende namelijk een contract voor twee seizoenen bij de Luikenaars. Dat heeft de club geofficialiseerd.