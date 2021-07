Eén jongere van Anderlecht maakt indruk qua volwassenheid: "Hij heeft dat leiderschap van nature in zich"

Vorig seizoen was het bij Anderlecht soms zoeken naar iemand die de touwtjes in handen nam. Na de blessure van Hendrik Van Crombrugge waren de leiders schaars geworden. Dat probleem lijkt nu ook wel opgelost.

Hendrik Van Crombrugge kijkt naar de jeugd om ook een stap in die richting te zetten. "We hebben nog altijd een ontzettend jonge ploeg, maar het excuus van de leeftijd gaan we niet elk jaar kunnen blijven gebruiken. We hebben nu jongeren die de afgelopen twee jaar veel ervaring hebben opgedaan in het profvoetbal. Francis (Amuzu, red.) en Anouar (Ait El Hadj, red.) hebben vorig jaar tussen de twintig en de dertig wedstrijden gespeeld. We mogen dit seizoen dus méér eisen van die jongens", klinkt het in Het Nieuwsblad.

En ze moeten ook de ploeg bij de hand nemen. "Marco Kana is iemand die dat leiderschap bijvoorbeeld van nature in zich heeft. Lior en Wesley hebben ook veel charisma en ervaring. En Wesley is nog eens een Hollander, die zijn sowieso heel uitgesproken en mondig."