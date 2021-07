📷 Manneken Pis kleurt geel-blauw, Union dolt met Anderlecht: "Hij heeft zijn mooiste pak voor de derby aangetrokken"

Het nieuwe seizoen gaat vrijdagavond van start, nauwelijks twee dagen later staat er al een Brusselse derby op het programma. Anderlecht krijgt dan de buren van Union op bezoek. En dat de derby leeft in onze hoofdstad, is nu wel duidelijk.

Union Sint-Gillis kroonde zich vorig seizoen op eenvoudige wijze tot kampioen in 1B en keert na een eeuwenlange periode terug naar de hoogste voetbalafdeling in ons land. Zondag komen ze voor het eerst in 48 (!) jaar weer in actie in eerste klasse. Dat met een ‘busreis’ naar het dichtbijgelegen Lotto Park, kan het voor de jongens van Felice Mazzu nog mooier?

Brussel maakt zich klaar voor een aangename derby. Zo pronkte Manneken Pis plots in het geel-blauwe tenue van de promovendus. De club zag er alleszins de humor van in en had nog een leuke boodschap voor hun komende tegenstander: “Manneken Pis heeft zelfs zijn mooiste kostuum aangetrokken voor de derby!”