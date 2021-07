Onze prognoses zijn af: wat is die van jullie? Voorspel wie play-off 1 haalt, wie degradeert en wie heeft er in maart gedaan met voetballen?

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De ploegen zijn al duchtig herschikt en er moet nog heel wat bijkomen de komende maand. Maar wij waagden ons toch al aan een prognose. Maar nu vroegen wij ons af hoe u het seizoen ziet evolueren. Hierbij: geef uw prognose voor de reguliere competitie.

Wie haalt play-off 1? Wie worden de nummers 5 tot 8? Wie maakt een rustig seizoen door en wie gaat er in de problemen komen? Aan de hand van de informatie die we nu hebben, maakten wij onderstaande rangschikking.

Via DEZE LINK kan u uw rangschikking van de reguliere competitie maken en delen op sociale media of in de reacties (kantine). Gaat er dit seizoen iets te doen zijn aan Club Brugge? Haalt Gent play-off 1? Laat het ons weten!

Dit is de prognose van onze redactie

1 -Club Brugge

2 - Antwerp

3 - Anderlecht

4 - Genk

5 - Gent

6 - Mechelen

7 - Standard

8 - OH Leuven

9 - Oostende

10 - Charleroi

11 - Beerschot

12 - Union

13 - Zulte Waregem

14 - KV Kortrijk

15 - Cercle Brugge

16 - Seraing

17 - STVV

18 - Eupen