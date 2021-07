Ook Romelu Lukaku en co willen het risico niet nemen: schrik voor corona

Inter Milaan heeft zich woensdag in navolging van de Engelse voetbalclub Arsenal afgemeld voor het toernooi om de Florida Cup. De Italiaanse kampioen heeft besloten niet naar de VS te vliegen wegens het wereldwijd stijgend aantal nieuwe coronabesmettingen.

Internationaal reizen is volgens de club van Romelu Lukaku momenteel vragen om moeilijkheden. Arsenal liet de Amerikaanse organisatie dinsdag weten niet te komen omdat in de gelederen van de Gunners enkele coronatesten zijn afgenomen die positief bleken. Hoeveel personen het virus hebben opgelopen, maakte de Londense club van Sambi Lokonga niet bekend.

In Orlando zou op 25 juli Inter de eerste tegenstander zijn. Bij winst zou voor Arsenal drie dagen later de finale volgen tegen de Engelse rivaal Everton of Millonarios FC uit Colombia. Of het evenement toch nog doorgaat, met eventuele vervangers, is nog niet bekend.