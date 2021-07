Wat blijft nog over van de gevreesde OHL-driehoek? "We hebben een duidelijke afspraak met Thomas Henry"

Het trio Mercier-Sowah-Henry deed de voetballiefhebber vorig seizoen vaak kirren van plezier. Maar wat blijft er dit seizoen nog over van die gouden driehoek? CEO Peter Willems gaf tekst en uitleg.

Aanvoerder en dirigent Xavier Mercier ondertekende onlangs een nieuw contract tot medio 2023. Knap werk van de fusieploeg, want na een uitstekend seizoen genoot de Fransman heel wat interesse. "Xavier is heel gelukkig hier. Hij ziet natuurlijk ook dat we alles in het werk stellen om te blijven groeien. Als club zijn wij ontzettend blij om een speler van zijn kaliber hier langer te kunnen houden", gaf Willems aan.

Duidelijke afspraken

Met 21 competitiedoelpunten in zijn eerste seizoen verteerde ook Thomas Henry de stap van 1B naar 1A moeiteloos. Op zijn 26ste is de Franse goalgetter ambitieus. Hij beseft dat het moment aangebroken is om de sprong hogerop te wagen. Ploegen als Besiktas en Swansea proberen al maanden Henry aan boord te halen. Maar kijk: Henry begint aan het seizoen als speerpunt van OHL. "Kijk, Thomas is een van de betere spitsen in 1A. We mogen niet vergeten dat het een moeilijk jaar is op de transfermarkt", duidt Peter Willems. "We hebben een duidelijke afspraak gemaakt: als hij zich kan verbeteren én de club kan dat ook, mag hij vertrekken. Thomas begrijpt ons standpunt ook. Maar om eerlijk te zijn: Hij wil de volgende stap zetten, en daar willen we aan meewerken."

Sowah

En dan is er nog Kamal Sowah, OHL's loopwonder met de kamerbrede glimlach. Een terugkeer van de 21-jarige Ghanees naar Den Dreef is niet aan de orde, liet Peter Willems weten. "Ergens in mijn hoofd koester ik nog één procentje hoop dat Kamal hier dit seizoen zal terugkeren, maar net als bij Thomas is ook Kamal klaar om die stap te zetten. Kamal traint in de voorbereiding mee met Leicester, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. Daarna zullen ze een beslissing nemen om hem in de kern op te nemen of opnieuw uit te lenen. Maar ik verwacht dus niet dat dat aan OHL zal zijn."