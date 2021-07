Hamdi Harbaoui droomt nog van een laatste, Belgisch avontuur

Zijn avontuur bij Moeskroen draaide uit op een sisser en met een degradatie, maar in het verleden was hij wel meermaals topschutter van de Jupiler Pro League. Nog een laatste kunststukje?

Na enkele maanden bij Moeskroen blijft vooral teleurstelling over: "We hebben gefaald, dat is het gevoel dat bij mij leeft. Misschien kwam ik op een slecht moment, ik heb er alles aan gedaan om de club te helpen zich te redden."

"Maar dat is niet gelukt. Ik had meer kunnen verdienen in de zandbak, maar ik wilde Moeskroen echt uit de brand helpen", aldus de topschutter van 2014, 2018 en 2019.

© photonews

De gewezen speler van onder meer Anderlecht en Zulte Waregem wil er wel nog wat van maken in de toekomst: "Ik droom nog van een laatste Belgisch avontuur voor ik de schoenen aan de haak hang."

"Ik had een contract voor anderhalf jaar bij Moeskroen, maar in het geval van een degradatie werd ik een vrije speler. Ik heb aanbiedingen uit Turkije en Saoedi-Arabië, maar ik zou liever in België brengen."