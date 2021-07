OFFICIEEL: Jadon Sancho maakt overstap naar Manchester United: "Een droom die uitkomt"

Eindelijk is er zekerheid: Jadon Sancho (21) verlaat Borussia Dortmund en zet zijn carrière verder bij Manchester United. De transfersom van Sancho bedraagt 85 miljoen euro en kan met bonussen oplopen tot 95 miljoen.

Hierdoor wordt Jadon Sancho op Harry Maguire en Paul Pogba na de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Borussia Dortmund verliest met Jadon Sancho een absoluut toptalent, maar doet op financieel vlak een schitterende zaak. De Borussen plukte in 2017 Jadon Sancho weg voor acht miljoen euro bij... Manchester City.

Jadon Sancho kan op 14 augustus zijn officiële debuut maken op Old Trafford. Dan begint Manchester United aan de Premier League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Leeds United.

Sancho ondertekende bij Manchester United een contract tot medio 2026, met een optie op een bijkomend seizoen. "Ik wist altijd dat ik op een dag zou terugkeren naar Engeland. Het is een droom die uitkomt om bij Manchester United te spelen. Dit is een jong en ervaren elftal team, waarmee we het succes kunnen bezorgen dat onze fans verdienen", aldus Sancho in een korte reactie.