Dost met straffe ambities naar seizoensopener: "Als ik fit blijf, mag je zoveel goals van mij verwachten"

De Nederlander Bas Dost begint zondag met grote ambities aan het nieuwe seizoen van Club Brugge, in eigen huis tegen Eupen.

Voor Bas Dost wordt het een eerste volledige seizoen bij blauwzwart, nadat hij vorig jaar tijdens de winterstop de ploeg vervolledigde. Geen gemakkelijke situatie, maar toch drukte hij snel zijn stempel.

Dit seizoen wil de Nederlandse spits nog veel meer aanwezig zijn. “Het belangrijkste is opnieuw kampioen worden en een dubbel zou al helemaal geweldig zijn. En een ronde verder komen in de Champions League is ook de ambitie, begreep ik. Die Champions League is ook één van de redenen waarom ik naar hier ben gekomen”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Al heeft Dost ook nog een persoonlijke doelstelling. Hij wil topschutter worden. “Ik ben in Portugal en in Nederland al topscorer geweest, en tweede in Duitsland. Dan kan men wel zeggen ‘voetbal is een ploegsport’, scoren is voor een spits een onderdeel van zijn vak. Als ik zo fit blijf, mag je van mij toch meer dan twintig goals eisen.”