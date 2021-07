Dury over "de beste waar ik mee samenwerkte" en de betreurde Junior Malanda: "Hij maakte meteen indruk op mij"

Francky Dury neemt na dit seizoen na 20 jaar afscheid van Zulte Waregem. In die periode zag hij wel heel wat spelers passeren en sommigen lieten een onuitwisbare indruk na.

Zo was er een toekomstige Rode Duivel. "Thorgan Hazard won de Gouden Schoen als speler van Zulte Waregem. Hij was ongetwijfeld de beste met wie ik mocht werken, ook in de omgang een crème van een jongen. We sturen elkaar nog af en toe een sms", zegt hij in HLN.

"Maar zeker ook de betreurde Junior Malanda wil ik hier vermelden. Ik kende hem van mijn periode als technisch directeur bij de Voetbalbond. Toen hij hier aankwam, maakte hij meteen indruk op mij. Ik sleurde een zak met ballen en stapte in de richting van een losliggend exemplaar. “U bent de coach, ik ga die bal halen”, zei hij strak. Zo was Junior. Hij belde me twee dagen voor hij verongelukte, om me een gelukkig nieuwjaar te wensen. De wenkende stage met Wolfsburg in Zuid-Afrika zag hij helemaal zitten. Het heeft niet mogen zijn.”