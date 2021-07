Nog voor op een bal getrapt was al emotioneel moment: OHL, oftewel 'Team Bart', eert overleden Bart Van Lancker

Bart Van Lancker verloor op 23 juni 2021 de strijd tegen kanker. De physical coach van OHL zou zijn ploeg niet meer aan de nieuwe competitie zien beginnen. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Zulte Waregem werd hem eer betuigd.

Voor OHL en Zulte Waregem was het onderlinge duel de start van een nieuw kampioenschap. Het meest beladen moment vond echter al voor de aftrap plaats. Er werd opgeroepen tot een moment van stilte voor Bart Van Lancker.

Het basiselftal van Zulte Waregem bracht dit moment door aan de middencirkel. De spelers en staff van OHL gingen samen in een cirkel aan de dug-out staan om dit intense moment te beleven. Bij het betreden van het veld droegen de thuisspelers een t-shirt met daarop de tekst 'Team Bart'. Zo lieten ze nog eens blijken allemaal achter Bart en zijn familie te staan. Het was voor hem dat ze deze wedstrijd speelden.

Geen collega maar familie

Na de match kwam Marc Brys nog even terug op dat moment en op wat dit betekende. "We hebben vijf jaar samengewerkt. Bart was geen collega, Bart was familie. Als familie je wordt onttrokken op dergelijke verschrikkelijke wijze... Het was emotioneel. Elke speler heeft dat ook zo gevoeld. Ik was blij dat Bart zijn familie er bij was. Mooi dat ze dit kunnen opbrengen."

Brys had het ook nog over hoe goed Van Lancker lag binnen de groep. "Bart was heel graag gezien, ondanks dat hij een moeilijke job had met het maken van loopprogramma's en fysieke programma's. Hij werd gerespecteerd, hij was een heel bekwaam en heel intelligent iemand."

Zonen geven aftrap

OHL speelde 1-1 gelijk tegen Zulte Waregem, maar in het grotere plaatje is dat slechts van relatief belang. OHL was vooral Team Bart. De twee zonen van Bart gaven de aftrap van deze wedstrijd. Ook onze redactie wenst familie en vrienden nog veel sterkte.