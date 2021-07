Dankzij Mehdi Bayat mag Cercle Brugge zijn voorsprong behouden

Beerschot - Cercle Brugge viel letterlijk en figuurlijk in het water op zaterdagavond op het Kiel. En dus zal de wedstrijd later moeten hervat worden.

Tot voor kort zou de wedstrijd zelfs integraal moeten worden herspeeld en zo zou Cercle Brugge zijn 0-1 voordeel zijn kwijgeraakt.

Het is na Charleroi - KV Mechelen vlak voor de start van de coronacrisis dat de bal aan het rollen ging. Toen moest de match na slechte weersomstandigheden ook helemaal opnieuw worden gespeeld.

Charleroi tegen Mechelen

Het was toen een doorn in het oog van Mehdi Bayat, sterke man bij de voetbalbond en bij Charleroi - zijn team stond op voorsprong.

Gevolg: een wijziging in het reglement, ondertussen ook doorgevoerd. Geen integrale wedstrijden meer herspelen, maar beginnen waar de spelers eindigden. In dit geval in minuut 56 met 0-1 voor De Vereniging.