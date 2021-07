De verwachtingen van Alexander Blessin voor zijn nieuwe spits zijn kristalhelder: "Goals! En meer variatie!"

't Ziet er op het eerste zicht een stevige jongen uit en hij zou ook voor heel wat meer diepgang moeten gaan zorgen bij KV Oostende. Maar is Thierry Ambrose de man die alle problemen gaat oplossen bij de kustploeg? We betwijfelen het.

Ambrose wandelde verrassend voor de match tegen Charleroi het veld op. De nieuwe spits werd dus meteen na de officialisatie van zijn transfer voorgesteld aan de supporters. "Wat ik van hem verwacht? Goals!", was het eenvoudige antwoord van Alexander Blessin. Aan de andere kant van de tafel gniffelde Charleroi-coach Edward Still: "Schitterend antwoord!"

Maar zo simpel ligt het ook. Met Kvasina en Gueye had Blessin tot nu toe twee spitsen, maar geen van de twee is een veelscorer. En of Ambrose dat gaat worden... Hij scoorde de afgelopen twee seizoenen geen enkele keer in 41 matchen. "Gueye en Kvasina zijn hetzelfde type en ik hou er niet van om met twee gelijkaardige spitsen te spelen", zei Blessin. "Hij moet voor meer variatie zorgen."