In Nederland controversiële Belg heeft toch een nieuwe ploeg gevonden

Hij kan dan toch weer in Nederland aan de slag. Helmond Sport heeft Dylan Seys een contract gegeven. De 24-jarige aanvaller was eerder al in Nederland aan de slag, maar kwam eerder bij RKC Waalwijk in opspraak.

Seys kreeg zijn opleiding bij Club Brugge, maar vertrok daarna naar FC Twente. Bij RKC Waalwijk maakte hij daarna 23 doelpunten in 78 wedstrijden en promoveerde naar de Eredivisie. Toen hij bij een thuisduel van RKC echter bemerkt werd samen met Ajax-supporters was het verhaal over en werd zijn contract verscheurd. Hij wou dat ook zelf. "Het contract opzeggen, is dan ook meer van mijn kant gekomen. Ik heb twee mooie jaren gehad bij RKC, maar dan zonder respect opzij geschoven worden... Dat vind ik erg", zei hij toen.