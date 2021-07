Ex-speler Anderlecht heeft raad voor Kompany: "Anders zal het steeds erger worden"

Killian Sardella kreeg zondag de volle laag van het thuispubliek van Anderlecht. Niet goed voor het vertrouwen. Iets waar Geoffrey Claeys wel iets van kent. De ex-speler van Anderlecht werd ook regelmatig uitgefloten.

Claeys speelde één seizoen en 14 wedstrijden voor Anderlecht na zijn transfer van Feyenoord. Maar een publiekslieveling werd hij nooit. Hij weet dus hoe het moet gevoeld hebben. En hij heeft een raad voor Vincent Kompany, die Sardella na de match wel in bescherming nam.

“Stuur een duidelijke boodschap naar de fans dat ze niet meer naar hem moeten fluiten. Anders zal het steeds erger worden, en andere spelers zullen volgen. Heb je het optreden van Murillo gezien? Als de fans hem ook hadden uitgefloten, was Anderlecht in één wedstrijd twee vleugelverdedigers kwijt geweest en had het een derde kunnen kopen”, aldus Claeys bij La Libre.